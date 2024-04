Nuovo presidio in Piazza dell’Aquila per i sostenitori di Mauro Guerra: “Chiediamo l’apertura dell’ambulatorio”

Nuovo presidio in piazza dell’Aquila per i sostenitori di Mauro Guerra, il veterinario di Sant’Antonio. Ai piedi del municipio alcuni iscritti al gruppo Facebook “Io sto con Mauro Guerra, l’amico degli animali” sono tornati per chiedere verità e giustizia per il veterinario. La loro protesta in contemporanea con l’udienza di oggi, in tribunale a Ravenna, dove il veterinario Guerra è chiamato a rispondere di diversi reati per maltrattamenti e uccisioni di animali e per evasione fiscale.

Oggi presente al presidio anche l’avvocato Giuliano Lellimani, che rappresenta il gruppo fb Noi stiamo con Mauro Guerra. La loro richiesta continua ad essere l’apertura dell’ambulatorio.