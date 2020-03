Dopo l’appello di ieri del commissario Venturi, arriva un nuovo appello del sindaco di Ravenna e presidente della Provincia Michele de Pascale:

“È necessario NON USCIRE DI CASA, LIMITARE GLI SPOSTAMENTI E PRENDERE CONSAPEVOLEZZA DELLA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE. Così Sergio Venturi, commissario regionale per l’emergenza Coronavirus, durante la conferenza stampa in streaming di ieri, sulla pagina facebook della Regione Emilia-Romagna

Con fermezza ha sostenuto:

Uscite per fare la spesa una o due volte a settimana, una persona per volta

Uscite per situazioni di assoluta necessità

Non c’è più tempo: o si inverte la tendenza o il sistema sanitario rischia di non essere più in grado di fronteggiare la situazione

Di fronte a comportamenti irresponsabili c’è il rischio che si prendano provvedimenti ancor più restrittivi”