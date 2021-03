Nuovi spazi all’aperto per la Biblioteca Cicognani: un crowdfunding per creare un’area studio e svago

La biblioteca del seminario intitolata al Cardinale Cicognani punta ad allargare i propri spazi nel cortile interno. Lo stimolo arriva da un gruppo di ragazzi che da tempo frequenta l’istituto. Uno spazio all’aperto dedicato ai giovani, dedicato allo studio o allo svago, che possa tornare utile anche in tempo quindi di pandemia. La biblioteca infatti ha riaperto al pubblico nell’ottobre del 2018 e fin da subito si è riempita di giovani: centinaia al giorno prima dello stop alle attività dettato dal coronavirus. Così dai ragazzi è nata la raccolta fondi su ideaginger con l’obiettivo di raccogliere 5 mila euro per l’acquisto di sedie e tavoli. “Il richiamo del cortile” il titolo della petizione che ha già raggiunto l’84% della soglia stabilita, 5 mila euro, grazie a 93 sostenitori. 29 i giorni rimanenti. Qualora fosse superata la soglia dei 5 mila euro, l’ipotesi è di acquistare ombrelloni e una pavimentazione dedicata per rendere più fruibile l’area.