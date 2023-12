Nuovi Eroi, in onda su Rai 3 ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 20:15 e prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, racconta, attraverso la voce di Veronica Pivetti, le grandi storie di eroismo quotidiano di cittadine e cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Storie straordinarie di persone che si sono distinte in alcuni campi professionali e non solo. Eroi comuni, quasi sempre sconosciuti al grande pubblico, rappresentativi dei più alti valori umani e solidali che definiscono il significato di Nazione, che si sono fatti apprezzare per l’impegno civile e per il forte senso di comunità, diventando un esempio virtuoso per tutto il Paese.

Lunedì 4 dicembre andrà in onda la storia di Antonio Petralia, amministratore delegato della Eurosets di Medolla (Modena), che ha assunto una giovane donna salvata da un’apparecchiatura costruita dalla stessa azienda.

La carriera di Petralia parte con una breve esperienza da infermiere che gli apre le porte del campo della medicina, dove prosegue in qualità di tecnico della macchina cuore-polmone. La passione per la meccanica e l’imprenditoria lo porta a progettare e realizzare, con la società della quale poi diventa amministratore delegato, dispositivi innovativi per l’ambito ospedaliero, approdamdo al progetto una versione “portatile” di un’importante apparecchiatura medica chiamata Ecmo, un dispositivo in grado di sostituire temporaneamente le funzioni del cuore e dei polmoni.

È proprio questo macchinario a salvare la vita di Saida Ibnou-Bouzid.

Petralia, venuto a conoscenza della storia della giovane donna, decide di assumerla nella sua azienda. Dopo un periodo di prova, superato egregiamente, le offre un contratto a tempo indeterminato. Questo gesto di solidarietà è stato premiato con la nomina di Ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica.