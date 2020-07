Lo scorso weekend erano scesi in campo a Graz i team Under 21 e Under 19, questa volta saranno in campo gli Under 17 con il team composto da Filippo Poltronieri e, il figlio d’arte, Giovanni Pascucci.

Poltronieri/Pascucci, accompagnati dal Coach Patrick Bandini, saranno a Leibnitz per disputare una tappa dell’Austrian Beach Volleyball Junior Tour in programma nel comune della Styria.

Non essendo ancora possibile lo svolgimento di eventi ufficiali in Italia, la società PowerBeach, affiliata FIPAV, continua la sua collaborazione con le federazioni straniere per dare la possibilità agli atleti di fare attività agonistica. PowerBeach è comunque in contatto con la FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo – per organizzare sul territorio romagnolo un evento giovanile quando sarà possibile entro la fine dell’estate.