Eike Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze, ha visitato questa mattina Ravenna. Alle 9 era, insieme alle autorità, alla Tomba di Dante per seguire lo stato dei lavori del restauro, poi insieme al Sindaco, Michele de Pascale e all’assessora Elsa Signorino si è recato in piazza e in Comune.

Una visita che rafforza ulteriormente il legame fra Firenze e Ravenna in vista di Dante 2021, 700° anniversario della morte del Somma Poeta.