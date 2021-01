Nuova pista ciclabile in via Stradone, Ancisi (LpRa): “Quando l’inizio dei lavori?”

Il Capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, tramite un question time, chiederà durante la seduta del consiglio comunale di questo pomeriggio quando il Comune darà il via libera ai lavori per la realizzazione della pista ciclabile in via Stradone. Il progetto, la cui realizzazione spetta al marchio Conad che ha ottenuto la possibilità di costruire nella zona un centro commerciale e alcune abitazioni, renderebbe infatti la via più sicura per i ciclisti e i pedoni che la percorrono.