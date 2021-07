Andrea Dossena è il nuovo mister del Ravenna

É stato presentato ufficialmente questa mattina il nuovo allenatore del Ravenna: si tratta di Andrea Dossena, che punta a riportare la squadra in serie C dopo la retrocessione. Dossena, precedentemente mister presso l’Ac Crema in serie D, vanta una carriera come atleta in serie A con l’Udinese e il Napoli e in Inghilterra nel Sunderland e nel Liverpool, oltre che dieci presenze con la nazionale italiana. Alla conferenza è intervenuto anche il nuovo direttore dell’Area Tecnica del Ravenna Andrea Grammatica.