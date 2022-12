Facce da Unione: un’indagine e una mostra fotografica per raccontare le comunità straniere residenti sul territorio

Un’indagine dedicata ai cittadini stranieri residenti sul territorio della Romagna Faentina e alle seconde generazioni che in questi anni stanno crescendo e maturando all’interno delle comunità. “Facce da Unione” è il terzo progetto che conclude la terza edizione dell’iniziativa “Dal dialogo alla Pace”. Gli altri due momenti conclusivi si terranno sabato, con la Marcia dei Diritti e l’incontro focalizzato su racket e usura a Castel Bolognese e lo spettacolo “Pierre e Mohamed” al cinema Europa di Faenza.

“Facce da Unione” invece è un report condotto da LibrAzione per raccontare le comunità straniere e capirne i flussi migratori, pubblicato attraverso canali istituzionali, e una mostra itinerante realizzata in collaborazione con il Gruppo Aula 21.