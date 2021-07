Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro‐settentrionale Daniele Rossi ha disposto il divieto di accesso alla Diga foranea Sud (“Zaccagnini”) del Porto di Ravenna, dalle ore 07:00 del 21.07.2021 alle ore 03:00 del 23.07.2021, in ragione della preparazione e dello svolgimento di uno spettacolo pirotecnico.

L’accesso è altresì consentito ai proprietari dei capanni ivi presenti fino al raggiungimento del proprio capanno. Per costoro sarà comunque vietato l’accesso e la permanenza sulla diga a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo fino ad un’ora dopo la fine dello stesso – in tale periodo, per ragioni di sicurezza, coloro già presenti nei capanni dovranno pertanto rimanere all’interno degli stessi.