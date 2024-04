La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato e della cultura artistica, presenta presso il Private Banking di Ravenna in Piazza del Popolo, n.30 (ex Bubani), fino al 16 aprile prossimo, una nuova mostra dal titolo: “Lino Daziari, da modellista per caso a campione mondiale’, dedicata appunto a Lino Daziari, ex odontotecnico, ravennate, associato al Nautic Club Avis di Ravenna ed alla Navimodel di Milano che da oltre 50 anni realizza modelli di navi.

Daziari ha iniziato le attività di modellismo per caso, oltre 50 anni fa, per ingannare il caldo di agosto e a fianco della sua bimba appena nata. La passione si trasformò ben presto in talento e l’arte acquisita con l’esperienza lo portò a realizzare modelli sempre più fedeli e ricchi nei dettagli tanto che nel 1983 si è iscritto ai campionati mondiali di Navimodellismo a Liegi, in Belgio, con la Goletta francese ‘La Toulonnaise’: tra lo stupore generale, lo sconosciuto odontotecnico di Ravenna si impose su tutti conquistando la medaglia d’oro.

Da allora Daziari ha fatto di questa attività una vera e propria arte, si è affermato anche come restauratore, affinando le proprie tecniche sia con la pratica sia con lo studio sui libri e nelle mostre di settore, dove Daziari ha potuto accrescere sempre di più le sue capacità di modellista di eccellenza, superando i migliori maestri nelle successive competizioni mondiali e assicurandosi tante altre medaglie d’oro dopo quella di Liegi.

Ogni opera di Daziari richiede due o tre anni di lavoro, a volte anche cinque: i materiali usati sono legni di varie essenze, ottone, rame, acciaio inossidabile, alluminio, diverse resine e oro. Alcuni dei modelli più belli, progettati e costruiti pezzo per pezzo nel laboratorio di casa Daziari, sono esposti nelle vetrine del Private Banking della Cassa, ex Bubani, e stanno attirando una grandissima curiosità e attenzione di migliaia di visitatori e turisti di tutte le età che in questi giorni stanno affollando la nostra bellissima Ravenna. Cui la mostra del Private Banking regala una sorpresa ed una attrazione in più, ad ogni ora ed in qualunque giorno della settimana.

