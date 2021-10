Per la giornata di domani, in concomitanza con l’entrata in vigore del Green Pass obbligatorio per i lavoratori, anche a Ravenna si svolgerà la manifestazione “No Green Pass Day”. La comunicazione dell’evento, in programma a partire dalle 10 in piazza del Popolo, è stata diffusa dai gruppi contrari al certificato verde sul posto di lavoro attraverso i canali social Facebook e Telegram. Manifestazioni analoghe si svolgeranno in tutta Italia durante l’arco della giornata del 15 ottobre.