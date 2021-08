Sfortunato inizio ai Giochi Paraimpici di Tokyo per Jacopo Cappelli. Il faentino ha esordito nella notte italiana nel tiro a segno all’Asake Shooting Range per le qualificazioni per la carabina 10m standing SH1. Cappelli ha totalizzato un punteggio di 606.4, piazzandosi al sedicesimo posto, non sufficiente per l’accesso alla finale. Qualificazioni dominate dal sudcoreano Park col punteggio di 631.3, record del mondo e record paralimpico. Secondo l’ucraino Stoiev (619.6), terzo lo slovacco Malenovsky (618.5).

La finale è stata vinta dal cinese Dong col punteggio di 246.4, record paralimpico. Medaglia d’argento per l’ucraino Doroshenko (245.1), bronzo per il sudcoreano Park (224.5).

Cappelli tornerà in gara mercoledì 1 settembre per la carabina 10m in posizione di sparo prona. Poi venerdì 3 e domenica 5 settembre si svolgeranno le qualifiche ed eventualmente le finali per la carabina da 50 m.