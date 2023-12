Ancora un fine settimana denso di appuntamenti a Lugo, tra il centro e le frazioni.

In centro proseguono i giochi di luce sotto i loggiati del Pavaglione, ogni giorno alle 18 e alle 20 e la pista di pattinaggio è aperta fino a tarda sera.

Domani, sabato 16 dicembre dalle 9.30 in sala Estense, la città festeggia la sua storia con una densa mattinata in sala Estense nella quale verranno illustrati i nuovi emblemi araldici e scoperto il nuovo gonfalone che reca il titolo di “Città” con la relazione del prof. Enrico Angiolini. Non solo: a seguire verrà presentato il libro Storia di Lugo di Leardo Mascanzoni (editrice Il Ponte Vecchio) con una lectio magistralis dell’autore.

Alle 17 un momento veramente speciale con le atlete della Ginnastica Artistica Lugo che in piazza Mazzini sono pronte a incantare il pubblico con Acrobatic_Christmas, spettacolo di danza aerea su tessuto e cerchio.

Alle 17.30 e alle 20.30 al Pala Lumagni i concerti della Scuola di musica Malerbi.

Domenica 17 dicembre nella chiesa della Collegiata alle 20.45, concerto di Natale di Lugo Music Festival con gli oltre 70 musicisti della Filarmonica del Teatro Comunale di Modena.

Al Parco delle Lavandaie domenica 17 si sta insieme fin dal mattino con i mercatini di Natale che caratterizzano l’area verde in questo periodo.

A San Potito sabato 16 e domenica 17 mercatino di beneficenza nei locali della parrocchia dalle 14.30 alle 19, sabato anche un laboratorio per tutti i bambini “Aspettando il Natale”.

A Voltana per VoltaNatale, alla scuola dell’infanzia parrocchiale Casa del Bambino, sabato alle ore 16 la performance “Mirror” e a seguire un laboratorio espressivo per grandi e piccini. Saranno inoltre presentati, a cura di Serena Radicioni e Simona Neri, i Laboratori Teatrali che partiranno a gennaio.

Lunedì 18, alle 20 a Cà Vecchia, “Insieme tra le note di Natale” con l’associazione musicale Doremi.

A San Lorenzo, in piazza dei Caduti, domenica 17 dicembre è il pomeriggio di Mille sorrisi a Natale: dalle 14 Mostra dei presepi all’interno del Centro civico, dalle 14.30 la vita nel presepe ovvero la rievocazione dell’antico villaggio con l’apertura delle botteghe, dalle 15,30 la recita dei bambini con i bimbi delle scuole dell’infanzia don Galassi e del catechismo, dalle 17 polenta per tutti nel teatro parrocchiale a offerta libera (il ricavato sarà devoluto alla scuola dell’infanzia).

A Passogatto, nel locale circolo Arci, martedì 19 dicembre dalle 19, una serata con le città gemellate di Lugo, una cena romagnola e musica e balli tradizionali d’Europa in collaborazione con l’Associazione Gemellaggi A. Guerrini. La delegazione di amici della città gemellata di Choisy-le-Roi ascolterà la musica dei Lom de Grèn, pronti a animare una bella serata di scambio culturale.