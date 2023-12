“Il Ministero del Turismo, sta avviando le procedure di rimborso per le imprese turistiche, hotel e ristoranti danneggiati dalle alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel mese di maggio, erogando risorse pari a 10 milioni di euro, stanziate nelle prime fasi dell’emergenza.

Una risposta concreta e rapida da parte del Governo Meloni, per permettere al settore turistico emiliano romagnolo, fondamentale e indispensabile per il tessuto economico e sociale della regione, di risollevarsi anche in vista della prossima stagione estiva.

In questi mesi, gli emiliano romagnoli hanno dimostrato tenacia e una grande capacità imprenditoriale, ripartendo nonostante le numerose difficoltà. Continueremo a impegnarci al massimo per garantire al settore del turismo dell’Emilia-Romagna una ripresa rapida e costante.” – dichiara la Senatrice di Fratelli d’Italia Marta Farolfi.