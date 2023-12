Lunedì 18 dicembre, dalle ore 8.45 alle 17.30, verranno eseguiti interventi di manutenzione del manto stradale di via Gatti, dalla Rotatoria del Cavalcavia a via Ravegnana sulla sola corsia direzione Russi-Faenza.

Nello specifico, via Gatti rimarrà transitabile dai soli veicoli provenienti dalla rotatoria del cavalcavia verso Ravenna, mentre la corsia opposta di marcia rimarrà chiusa al traffico.

I veicoli provenienti da Ravenna e diretti a Faenza dovranno immettersi sulla via Granarolo da via Giovanni Paolo II e da via Borgo San Rocco. Via Ravegnana direzione via Filanda Vecchia rimarrà transitabile e non sarà oggetto di modifica alla viabilità.



Nelle strade limitrofe alla via Ravegnana saranno installati i preavvisi di lavori e le deviazioni.

Le modifiche alla viabilità verranno indicate in prossimità del tratto oggetto di intervento mediante segnaletica temporanea di cantiere.