È stato presentato alla Studio 1 di Radio Rai a Roma il 21 dicembre il nuovo portale Rai Play Sound e i suoi contenuti inediti. Il primo podcast prodotto da RaiPlaySound è scritto da Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli e si intitola “Bruno Neri: calciatore partigiano. Il mediano che sfidò il Duce”. Gli altri podcast originali presentati ci sono “Le Lilloparole” di Lillo, “Patrik” di Azzurra Meringolo, “RRR: Radio Rai Ricorda” di Valter Veltroni e “Artishow” di Ema Sthockolma.

Nelle sei puntate della serie si racconta la storia di Bruno Neri, giocatore di calcio della nazionale fascista che non fece il saluto romano alla partita di inaugurazione dello stadio di Firenze e che poi diventerà partigiano. Bruno Neri era di Faenza, città il cui stadio porta oggi il suo nome. Nel podcast si racconta anche la Resistenza in Romagna, a quella di Bruno Neri si intrecciano le storie di Virgilio Neri, Silvio Corbari e Iris Versari e la loro banda. Nel 1931, all’inaugurazione dello sta- dio Giovanni Berta di Firenze, presenti il podestà ed altri gerarchi fascisti, Bruno Neri rifiuta di fare il saluto romano. Dopo l’8 settembre ’43 entra nelle formazioni partigiane con il nome di Berni. Viene ucciso, durante una ricognizione, il 10 luglio del ’44, insieme al comandante della sua Brigata. Un personaggio fuori dal comune, che merita di essere raccontato per la sua personalità forte, dotata di una grande tenacia e di una inarrestabile determinazione, dentro e fuori dal campo.

Il podcast è realizzato da Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli con l’attore Alfonso Cuccurullo, il fonico Tobia Bandini e Marco Borghesi, e con i contributi dello storico Alessandro Luparini, direttore della biblioteca di storia contemporanea Alfredo Oriani di Ravenna, della storica Veronica Quarti, di Italo Neri e numerose altre testimonianze.

Il podcast si può ascoltare gratuitamente su Rai Play Sound al link https://www.raiplaysound.it/programmi/brunonericalciatoreepartigiano