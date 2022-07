Nanni e Barbieri presentano ricorso contro la condanna all’ergastolo per la morte di Ilenia Fabbri

Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri hanno presentato ricorso contro la condanna in primo grado all’ergastolo per l’omicidio di Ilenia Fabbri. Lo ha reso noto il Corriere di Romagna. Nel processo celebratosi a Ravenna Claudio Nanni è stato riconosciuto come il mandante dell’uccisione dell’ex moglie. Durante il dibattimento il meccanico 56enne ha sempre però dichiarato di non aver mai chiesto la morte della donna. Di aver chiesto a Barbieri unicamente di spaventarla.