Montata al Pronto Soccorso di Ravenna la tenda pre-triage per pazienti con sintomi influenzali

È stata montata anche davanti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ravenna la tenda di pre-triage della Protezione Civile. La tenda fa parte delle misure di contenimento dei contagi da Coronavirus. La tenda servirà ad accogliere i pazienti che si presentano in Pronto Soccorso con sintomi influenzali. Tuttavia rimane in vigore la raccomandazione più importante: mai recarsi al Pronto Soccorso se si presentano sintomi influenzali o se si teme di essere stati in contatto con una persona a cui è stato diagnosticato il CoVid-19.

Qualora qualcuno si dovesse presentare in Pronto Soccorso con sintomi influenzali, sarà accolto nella tenda per poi essere indirizzato in spazi ben delineati e lontani dalla sala d’attesa e dagli ambulatori per effettuare gli accertamenti previsti. Terminati gli esami, il paziente sarà visitato da un medico infettivologo che predisporrà il percorso da seguire in base all’esito delle verifiche e ai sintomi.