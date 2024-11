Autostrade per l’Italia informa che rimarrà chiuso per lavori lo svincolo in uscita di Lugo, solo per chi proviene da Ravenna, dalle 22 di martedì 5 novembre alle 6 del 15 gennaio 2025.

In alternativa, si consiglia di utlizzare lo svincolo di Bagnacavallo, oppure quello di Cotignola.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire la manutenzione della segnaletica verticale in prossimità dello svincolo; i lavori interessano la pertinenza autostradale.