Col Decreto rilancio (Legge 17 luglio 2020 n. 77) sono stati introdotti incentivi per l’efficientamento energetico e Sismabonus delle abitazioni private (noto come 110%). Di tale opportunità si può fruire per la PRIMA CASA e per una SECONDA CASA, compresi i CONDOMINI.

I privati possono beneficiare del BONUS come detrazione Irpef nei successivi 5 anni all’intervento oppure cedere tale credito fiscale a banche o imprese private, comprese chi fa i lavori.

Per chi vuole approfondire l’argomento e usufruire della consulenza delle imprese partner di Confcommercio Ravenna, si può partecipare all’incontro on line di Confcommercio Ravenna martedì 2 marzo alle ore 16,45.

Tecnici esperti interverranno per spiegare come usufruire dell’incentivo e il funzionamento del servizio super bonus 110%.

Chi vuole partecipare all’incontro online può inviare mal a superbonus110@confcommercio.ra.it specificando nome, cognome, recapito telefonico e la mail sulla quale inviare il link di accesso all’incontro.