Sabato 29 giugno, alle 21, al parco di San Francesco, è stato indetto un incontro pubblico dal titolo “Mobilitiamoci contro i promotori della guerra”. L’incontro è organizzato dal gruppo Fuori da Nato e guerre. Ospite della serata sarà l’Assemblea Permanente contro le guerre di Lecco”, animatrice della campagna “Disarmiamo la Fiocchi”.

Nell’invito si legge: “L’azienda Fiocchi di Lecco, storica industria di armi per caccia e sport, recentemente ha aumentato la propria produzione d insieme ad altre aziende del settore, in coincidenza con l’estensione delle guerre globali. Un movimento di protesta antimilitarista è nato spontaneamente nel suo territorio, dando vita alla campagna ‘Disarmiamo la Fiocchi’. Anche Faenza, con la Curti, si trova nella condizione di ospitare uno dei centri di produzione delle armi più sofisticate a livello mondiale. Incontriamoci per un confronto libero e aperto, insieme al movimento di Lecco, verso un rifiuto degli ingranaggi della guerra e della sua economia”.