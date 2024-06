Confcommercio Ascom Faenza in collaborazione con il comune di Faenza e FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti Affari aderente a Confcommercio) comunica che il convegno “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” (cd. Salva casa) ha registrato un tutto esaurito. L’evento, organizzato per chiarire e illustrare le nuove normative edilizie e urbanistiche introdotte dal recente decreto, si terrà mercoledì 26 giugno 2024, alle ore 17.00, presso la Sala Sala Polivalente di Palazzo Naldi, via S. Giovanni Bosco 1 sede della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza.

L’interesse suscitato dal convegno è stato straordinario, tanto che tutti i posti disponibili sono stati rapidamente esauriti. Purtroppo, non è più possibile registrarsi per partecipare all’evento.

Durante il convegno, interverranno:

Claudia Minardi, Presidente F.I.M.A.A. Confcommercio Faenza

Luca Ortolani, Assessore all’Urbanistica, Ambiente e Mobilità del Comune di Faenza

Lucio Angelini, Dirigente Area Territorio e Ambiente dell’Unione della Romagna Faentina

Valentina Bertaccini, Responsabile SUE Amministrativo e Controllo dell’Unione della Romagna Faentina

I relatori offriranno un’analisi dettagliata delle nuove disposizioni e risponderanno alle numerose richieste di chiarimento pervenute dagli operatori del settore. Il convegno rappresenta un’occasione fondamentale per fare il punto sulle novità introdotte dal decreto e prepararsi adeguatamente all’implementazione delle nuove regole, in attesa che il procedimento diventi legge definitiva.

Il grande successo dell’iniziativa e il rapido esaurimento dei posti disponibili testimoniano l’importanza e la rilevanza delle tematiche trattate.

Ringraziamo tutti coloro che hanno mostrato interesse per partecipare. Per chi non ha potuto registrarsi, ha dichiarato Francesco Carugati di Confcommercio Ascom Faenza, ci impegneremo a considerare l’organizzazione di ulteriori incontri per garantire la massima diffusione delle informazioni relative al decreto “Salva Casa”.