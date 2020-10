La faentina MMB Software si amplia ancora e si rafforza nel mercato, grazie all’acquisizione delle quote di maggioranza della società X-Data srl.

L’azienda di Faenza, produttrice di software e dispositivi per centri di revisione e officine meccaniche, punta all’ampliamento dei clienti, estendendo la propria gamma di soluzioni gestionali pensate per l’automotive. L’operazione, ufficializzata nei giorni scorsi, ha portato all’acquisizione da parte del Gruppo MMB Spark, capogruppo di MMB Software, del 55% delle quote dell’azienda bolognese X-Data, affermata realtà nel mercato dei distributori per pneumatici nonché produttrice di software gestionali per gommisti.

Con l’ingresso nel capitale di X-Data, spiega l’amministratore unico di MMB Omar Montanari, “l’obiettivo è puntare alla crescita orizzontale dell’azienda, favorendo il raggiungimento di obiettivi strategici nel minor tempo possibile”.

“L’acquisizione – continua Montanari – rappresenta un’altra tappa nella realizzazione del nostro piano strategico, incentrato da un lato sull’ampiamento della gamma di offerta, dall’altro sul potenziamento di competenze complementari e di know-how eccellenti nel vasto mondo degli pneumatici.

Stefano Rossi – amministratore delegato di X-Data – enfatizza la visione di progetto: “Una scelta strategica, condivisa tra le parti, per offrire soluzioni solide e strutturate destinate a cogliere le opportunità e le sfide ancora inesplorate di un mercato in continua evoluzione”.

MMB ha ottenuto nei suoi 20 anni di storia, un crescente riconoscimento sul territorio nazionale, tanto da diventare un punto di riferimento per il mercato dell’automotive. L’accordo con X-Data, azienda bolognese con 35 anni di servizio e punto di riferimento per il mercato degli pneumatici, porta il gruppo ad un fatturato totale consolidato di oltre 9 milioni di euro, 75 dipendenti, quasi 4500 clienti, 30.000 applicazioni software installate e un centinaio di distributori autorizzati su tutto il territorio nazionale.

Una visione condivisa, che mira al lavoro di squadra tra i vari reparti del gruppo, al costante investimento in risorse umane, alla collaborazione con partner, clienti e fornitori e a garantire sempre un elevato standard di qualità e assistenza.

Ancora una volta, conclude Omar Montanari: “in un mondo di macchine sono le persone a fare la differenza”.