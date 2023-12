Mixer S.p.A. e la Polisportiva Fulgur Bagnacavallo hanno rinnovato la loro collaborazione, dopo cinque anni dall’avvio. L’azienda di Villa Prati continuerà ad essere il main sponsor della Pallavolo targata Fulgur, sia per il settore femminile, sia per il nuovissimo settore maschile, che torna a Bagnacavallo dopo oltre dieci anni.

Questo nuovo accordo prevederà, tra le numerose iniziative, la realizzazione delle rinnovate uniformi con un ritorno alla tradizione: le atlete e gli atleti, infatti, scenderanno in campo indossando i colori tradizionali della Fulgur di Bagnacavallo, il bianco e il rosso. Le maglie ospiteranno il tradizionale scudetto della Polisportiva sul cuore e accoglieranno il logo Mixer su entrambi i lati.

La cerimonia di consegna delle nuove uniformi è prevista per il prossimo 18 gennaio 2024 alle ore 19 sul campo del Palazzetto Egisto Zattoni. La pavimentazione dell’impianto è stata rinnovata, proprio due anni fa, dal Comune di Bagnacavallo anche grazie al contribuito di Mixer S.p.A., Natura Nuova S.p.A. Consortile e Alberto Longanesi, Presidente Fulgur.

Andrea Galanti, Amministratore Delegato di Mixer: “Ringrazio la Fulgur e il presidente Longanesi per l’opportunità che ci danno di essere vicini ai giovani del territorio con una iniziativa che sposiamo non solo per il suo valore sportivo ma anche educativo. Anche quest’anno la società ci ha dato mostra delle qualità della sua dirigenza, del suo staff e di tutti gli atleti. Fieri di essere con voi”.

Alberto Longanesi, Presidente Polisportiva Fulgur: “Come presidente e soprattutto personalmente sono molto felice della rinnovata fiducia e collaborazione di Mixer con la nostra storica polisportiva. Con il Dottor Andrea Galanti c’è molta sintonia per gli obiettivi che Fulgur si è data in ambito sportivo e non solo. E questo è per noi grande motivo di orgoglio e soddisfazione”.