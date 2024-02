Il Comune di Cervia ha aderito anche quest’anno a “M’illumino di meno – Festa del Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”.

“M’illumino di Meno”, la campagna di Rai Radio 2 e della trasmissione “Caterpillar” per incentivare il risparmio energetico, guarda lontano e per l’edizione 2024 spegne i confini. “No borders insieme, senza confini” è il titolo della 20^ edizione dell’iniziativa che invita tutti a cercare alleanze ambientali.

La campagna di Rai Radio2, è diventata con voto unanime del Parlamento Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. La prima edizione si tenne il 16 febbraio 2005 in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto e Caterpillar ebbe l’idea di chiedere agli ascoltatori di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente. Da allora ‘M’illumino di Meno’ ha continuato a promuovere e raccontare le molte azioni, piccole e grandi, che ciascuno di noi può fare per salvare il Pianeta, coinvolgendo in una festa dell’ambiente chi aveva voglia di interrogarsi e cambiare.

Ma la crisi accelera più velocemente della consapevolezza ambientale e se ne vedono gli effetti: le piogge tropicali, che il territorio non può assorbire, una siccità mai conosciuta, i mesi più caldi di sempre. Quindi la società civile deve chiedere ai decisori di avere più coraggio, di gestire il cambiamento e di fare velocemente. Così “M’illumino di Meno” invita scuole, aziende, università, comuni, cittadini e comunità a invertire la rotta iniziando nel proprio quotidiano, innovando, coinvolgendo, inventando con creatività e ottimismo. La transizione energetica va intrapresa collettivamente. Perché aria, oceani, montagne, foreste non hanno confini e vanno difesi con un cambiamento che deve essere globale.