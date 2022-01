Dopo il successo dello scorso anno scolastico, ritorna la formula dell’openday online che ha visto partecipare con entusiasmo e coinvolgimento famiglie e studenti interessati a conoscere la proposta formativa dell’Istituto Persolino Strocchi di Faenza.

Gli openday in presenza, che si sono svolti nel passato dicembre, hanno infatti visto il tutto esaurito, tanto che la scuola ha dedicato diversi martedì pomeriggio agli studenti delle scuole secondarie di primo grado che hanno potuto visitare di persona, su prenotazione, ambienti di apprendimento, aule e laboratori, accompagnati dai docenti dell’Istituto Persolino Strocchi, i quali hanno dedicato loro ascolto e attenzione.

Mercoledì 12 gennaio avrà luogo l’ultimo openday, che si terrà a distanza con lo specifico obiettivo di permettere ai numerosissimi interessati di ascoltare la presentazione degli indirizzi di studio, restando comodamente connessi da casa.

Partecipare è semplice: sul sito internet dell’Istituto saranno pubblicati due distinti link cui gli interessati potranno cliccare in base alla sede di preferenza (la sede Persolino per l’indirizzo agricoltura e la sede Strocchi per i servizi commerciali).

Appuntamento alle ore 20, con studenti e docenti che non solo presenteranno le attività didattiche peculiari dell’Istituto, ma risponderanno alle domande dei partecipanti, chiarendo dubbi e curiosità.

Per info: www.persolinostrocchi.edu.it/open-days/