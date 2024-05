In occasione dell’anniversario della nascita di Henry Dunant (8 maggio 1828) e a 160 anni da quando il 15 giugno 1864 venne fondata la Croce Rossa internazionale, il Comitato di CRI di Ravenna inaugura la sua settimana di Croce Rossa segnalando due momenti significativi rivolti alla città.

Per tutta la giornata del giorno 8 maggio la Bandiera della CRI sarà esposta fuori dal Palazzo del Comune e la sera il Teatro Alighieri sarà illuminato di rosso.

Inoltre i Volontari e le Volontarie del Comitato di Ravenna saranno presenti per tutta la giornata del 12 maggio dalle ore 9.30 alle ore 18.30 presso la sede di Via Guaccimanni, 19 a conclusione della settimana della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per accogliere tutti coloro che oltre a visitare la sede vorranno acquistare articoli ed oggettistica per la casa (articoli provenienti da Maisons du Monde).

E’ un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza e soprattutto offrirà l’opportunità di entrare e conoscere una delle nostre sedi.