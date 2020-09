Il meteo e le porte chiuse nulla hanno potuto contro l’energia esplosiva dei numerosissimi atleti che sulla pista faentina hanno animato il meeting regionale su pista organizzato da Atletica 85 Faenza BCC.

Tante prestazioni di livello in questa competizione, confermando un buon trend generale nonostante l’annata per altri versi certamente infausta.

Per quanto riguarda gli atleti bianco-azzurri, grande prestazione di Francesca Amadori nei 400m ostacoli. Francesca è riuscita a limare ancora parecchi decimi al suo personale che le è già valso il titolo regionale ed il minimo per la partecipazione ai campionati italiani, portandolo a 1’05″79 che si attesta quale nuovo record sociale di Atletica85. Data la forma di Francesca, c’è certamente da aspettarsi altri aggiustamenti nelle prossime occasioni.

Soddisfazione anche per il risultato del discobolo Ebenezer Chukwuem Abara che nella cat. Juniores M ha vinto la gara scagliando l’attrezzo da 1,750kg a 40,38m guadagnandosi anche il diritto di partecipare ai campionati italiani di categoria.

Bene anche la velocità con il 2° posto di Carlo Montaguti sui 100m in 11”84, seguito al 3° da Samuele Orlandi in 11”90. Secondo posto poi nel salto in alto per Mattia Ferri con una misura di 1,70m.

Infine, risultato non trascurabile la grandissima partecipazione degli atleti delle categorie giovanili che dimostrano già di possedere una caratteristica fondamentale per avere successo: la grinta.

Tutti i risultati disponibili sul sito FIDAL http://www.fidal.it/risultati/2020/REG23595/Risultat.htm