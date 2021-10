Continua questa edizione del MEI. Nella giornata di sabato Francesco Bianconi è stato premiato con il Premio Miglior Esordio per l’album Forever, Jamila ha vinto Premio dei Premi in Piazza Nenni. Bauli in Piazza è stato premiato da Giordano Sangiorgi per l’impegno a favore del settore musicale.

Oggi si riparte con nuovi appuntamenti:

Si concludono le tre giornate del MEI con il concerto d iGIOVANNI LINDO FERRETTI alle ore 18:00 al Teatro Masini che ritirerà il Premio alla Carriera, come uno dei guru, pionieri, pilastri e tutt’ora ispiratori della scena musicale indipendente italiana.

Nel corso della giornata finale I SOL 33 vincono il Premio RiarrangiaRiz con il brano La Piovra, Iosonouncaneritira il Premio MEI per il Miglior Disco dell’Anno, INNOCENTE vince il Premio Mei Miglior Artista di “Sulle strade della Musica”, programma musicale indipendente di Rai Isoradio

Alla Galleria della Molinella e Al Palazzo delle Esposizioni continuano le presentazioni di progetti musicali ed editoriali!

Partenza con le presentazioni e le premiazioni alla Galleria della Molinella dalle ore 10:00: conferito il premio MIGLIOR LIBRO MUSICALE DELL’ANNO a Dario Grande per la pubblicazione “Dall’Indie all’Hit-Pop” epremiazione MIGLIOR CASA EDITRICE Indipendente a PEOPLE di Pippo Civatti.

I Korishanti presentano il videoclip Il Sogno di Greta con un saluto di Luciana Litizzetto. Il produttore Gianluca Lopresti presenta il corso di produzione per Indie Alternative. Nicola Bavero di Emic-Entertainment presenta “Elastico Records” con Marzia Stano, la prima Etichetta Discografica LGBTQ+.

Ci sarà anche alle 14:30 “LA BUONA NOVELLA DI FABRIZIO DE ANDRÈ- nel riadattamento in siciliano di Francesco Giunta”. Esposizione per voci femminili, pianoforte e percussioni. “A na vistina di casa un ciuriddu cuseru” – Con la complicità affettuosa della Fondazione Fabrizio De Andrè. Interverranno: Francesco Giunta, Edoardo De Angelis, Maria Cristina di Giuseppe (regia e adattamento teatrale del testo).Renato Marengo e Fausta Vetere presentano il libro “Napule’s Power” e Lino Vairetti e Deborah Farina presentano un estratto del film “Osannaples”. Daniele Biacchessi presenta e proietta il film “Il sogno e la ragione. Da Harlem a Black Lives Matter”.Michele Minisci presenta il libro “Castrocaro-Sanremo solo andata” insieme ad alcuni storici vincitori del Festival Voci Nuove di Castrocaro Terme.

Altre presentazioni sono in programma a Palazzo delle Esposizioni mentre sui palchi nelle piazze di Faenza spazio ai musicisti emergenti.