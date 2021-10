Sabato 16 e domenica 17 ottobre, il gruppo comunale di volontariato della protezione civile di Massa Lombarda si è reso particolarmente attivo sul territorio attraverso tre importanti iniziative presso la base “Orione” di Bagnacavallo, la Coop di Massa Lombarda e a Granarolo di Faenza .

A Bagnacavallo, tutti i gruppi comunali di protezione civile della Bassa Romagna si sono riuniti in mattinata per eseguire varie esercitazioni per poter collaborare nel migliore dei modi. Oltre ad una schiera di volontari ha presenziato all’incontro la referente dell’Unione per la protezione civile ovvero la dottoressa Alice Dosi.

Presso la Coop di Massa Lombarda di via Martiri della Libertà, dalle 8 alle 19.30 si è tenuta una raccolta di cibo e prodotti per l’igiene attraverso il Banco Alimentare per la giornata nazionale dell’Alimentazione. Alla presenza di 24 volontari di varie associazioni sono stati raccolti cibo e bevande (alimenti per l’infanzia, farina, pasta, biscotti ecc) per un totale di 27 scatoloni. L’iniziativa, sostenuta dalla Protezione Civile, Auser, Alpini, Caritas e Agesci dal nome “Dona la Spesa” ha avuto successo e tutto ciò che è stato raccolto sarà devoluto alla Caritas “Conversione di S.Paolo” di Massa Lombarda.

Domenica, si è verificato il disinnesco della bomba, un ordigno d’aereo da 500 libbre, residuato bellico della Seconda guerra mondiale, rinvenuta nel territorio di Granarolo Faentino. I volontari della protezione civile hanno accolto e assistito le circa cento persone sfollate. Per loro è stato allestito un punto di ritrovo e assistenza presso il C.O.M., Centro Operativo Misto, alla scuola Bendandi in via Pritelli.

Oltre dalla Protezione Civile, le seguenti iniziative erano promosse da Auser, Alpini, Caritas e Agisci.