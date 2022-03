Venerdì 11 marzo il Comune di Massa Lombarda aderisce a “M’illumino di meno”, la giornata nazionale dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili proposta da Caterpillar e Rai Radio 2. Per l’occasione le luci di Piazza Matteotti e via Vittorio Veneto rimarranno spente fino alle 19.45.

L’assessore Stefano Sangiorgi commenta: “Con questa iniziativa promossa dalla Rai vogliamo sensibilizzare tutti i concittadini a non sprecare corrente. L’amministrazione è da sempre attiva sulla tematica del risparmio e da anni stiamo sostituendo buona parte dell’illuminazione pubblica con fari a LED. Inoltre, legato al tema del risparmio, c’è quello del verde, in cui stiamo investendo moltissimo con la nostra struttura tecnica per riqualificarlo e monitorarlo. Infine, nell’ultimo consiglio comunale si è programmata la ristrutturazione di alcune piste ciclabili per incentivare i cittadini ad utilizzare maggiormente la bicicletta.“

Anche le scuole secondarie di primo di grado di Massa Lombarda hanno aderito all’iniziativa, il cui tema per l’anno 2022 è “pedalare, rinverdire, migliorare”.