Matteo Marzotto e Loris Camprini ospiti della cena di solidarietà con raccolta fondi a favore della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica che si è svolta al Mercato Coperto di Ravenna. Marzotto (presidente della Fondazione ricerca fibrosi cistica) e Camprini (sostenitore da tempo della Fondazione) hanno dialogato sul volume ‘Un Milione di Chilometri in Moto’.Un centinaio le persone che hanno accolto l’invito a impegnarsi a favore della ricerca medica, tra lori numerosi Amici di Ravenna Festival.“Il Mercato Coperto è per sua natura un luogo di cultura, storia, eventi dove la solidarietà ha un ruolo di primo piano e ben volentieri abbiamo sostenuto questa serata consapevoli dello sforzo che la Fondazione ricerca fibrosi cistica fa per valorizzare i progressi della medicina in questo ambito specifico” il commento di Beatrice Bassi, amministratrice della società di gestione del Mercato Coperto di Ravenna.Lo chef Marco Cavallucci ha preparato una cena che ha riproposto alcuni piatti tipici che realizzava quando guidava la brigata del ristorante La Frasca,c ome le Caramelle di ricotta cremosa Officine Gastronomiche Spadoni e raviggiolo, con crema di peperone dolce, Rosette di agnello tartufate con gratin di patate e anelli di cipolla dorati, Spuma di formaggio bianco, frutto della passione e carpaccio di ananas profumato.