Ogni anno, il 14 Novembre in tutto il mondo si accendono i riflettori sul tema Diabete.

In Emilia-Romagna quasi 8 persone su 100 vivono con il diabete. In Romagna sono oltre 82.000 le persone con diabete, a questo numero si devono aggiungere oltre 20.000 persone che già vivono con diabete ma ancora non ne hanno la consapevolezza. Purtroppo questo numero è in costante crescita, in Romagna dal 2010 siamo cresciuti del 30 % e si stima che entro il 2040 supereremo la soglia delle 110.000 persone affette da Diabete

Invecchiamento della popolazione ed esplosione della obesità sono i fattori che maggiormente trascinano la costante crescita della prevalenza del diabete. Non meno rilevante è la urbanizzazione dei nostri territori, oltre due terzi delle persone con diabete vivono in centri urbani. Il vivere in città si è dimostrato essere importante fattore di rischio per lo sviluppo del diabete, la città ostacolando stili di vita attivi e sane abitudini nutrizionali spiana la strada allo sviluppo del diabete

Quest’anno il tema centrale della Giornata Mondiale del diabete sarà “Diabete e benessere” in senso di prevenzione, salute e tutela delle fragilità per ribadire l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della gestione efficace. Il messaggio che si desidera trasmettere è che il diabete non è più un nemico che i pazienti devono combattere da soli. Istituzioni, società scientifiche, professionisti della salute e, soprattutto, i pazienti stessi, si devono schierare in prima linea per contrastare questa malattia.

Nel nostro paese e nella nostra Romagna qualcosa si sta muovendo. Siamo per fortuna in uno scenario di grande impegno istituzionale, abbiamo una legge dedicata alla assistenza delle persone con diabete, a breve saremo il primo paese al mondo con una legge specifica sull’obesità, saremo uno dei primi paesi ove si potrà prescrivere l’esercizio fisico così come lo è un farmaco.

Inoltre, proprio il 14 Novembre a Roma, vi sarà la firma del nuovo “Manifesto sui diritti della persona con diabete,” che devono essere gli stessi di tutti gli altri cittadini. Il diritto all’informazione, alla prevenzione, all’educazione terapeutica, al trattamento e alla diagnosi delle complicanze non può essere negato. Il diabete non deve limitare la possibilità di vivere una vita piena e attiva. Le persone con diabete hanno il diritto di lavorare, studiare, relazionarsi con gli altri e partecipare alla vita sociale.

Proprio per sensibilizzare chi vive nel nostro territorio e diffondere questi messaggi i Volontari dell’Associazione Diabetici Ravennate, della Croce Rossa Italiana, dei Lions di Ravenna, delle Diabetologie pediatriche e dell’adulto della Provincia, saranno a disposizione per incontrare la cittadinanza nelle piazze sotto elencate.

Le iniziative in provincia di Ravenna

Alfonsine

Piazza Gramsci- 24 Novembre (9-12.30)

Cervia

Piazza Garibaldi – 23 Novembre (9-12)

Faenza

Centro commerciale le Maioliche- 16 Novembre (9-12.30)

Ravenna