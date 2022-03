Martedì 22 marzo 2022 c’è il secondo appuntamento con gli OPEN DAY di ISIA Faenza Design & Comunicazione, indirizzati a tutti coloro che vogliono conoscere da vicino cosa si studia e si progetta all’interno dell’istituto di alta formazione faentino, una delle prime scuole universitarie di design, nata nel 1980 da un progetto culturale di Bruno Munari e Giulio Carlo Argan.

Sarà presentata la nuova offerta formativa del corso triennale per il Diploma Accademico di I livello in Disegno Industriale e progettazione con materiali ceramici e innovativi (equipollente alla laurea universitaria L-4-Disegno industriale) e dei due bienni per il Diploma Accademico di Il livello in Design del Prodotto e progettazione con materiali ceramici e innovativi e il Diploma Accademico di Il livello in Design della Comunicazione (equipollenti alla laurea magistrale universitaria in Design LM-12).

Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming