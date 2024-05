MOTOGP

Dalla 14ª piazza al podio in un altro emozionante pomeriggio catalano con Marc Marquez assoluto protagonista. Questa volta non è stata una partenza stellare (anche se buona), ma si è trattato di un talento diverso: la pazienza. Una rimonta costante e inesorabile, quanto sorprendente per lo stesso 93 che si è accorto del podio solo una volta tagliato il traguardo.

Gran gara anche per Alex Marquez. Il #73 sapeva di poter essere competitivo domenica e la settima posizione al traguardo è la conferma di un gran lavoro nonostante una qualifica poco brillante. Non c’è praticamente tempo per rilassarsi col Mugello in arrivo il prossimo weekend.

“Cresciamo ogni giorno di più, ma è ovvio che non è sempre possibile salvare i fine settimana come qui e come a Le Mans” ha spiegato Marc Marquez. “D’altra parte su questo circuito, il peggiore per le mie caratteristiche, trovare due podi è sicuramente di buon auspicio per la stagione. Adesso pensiamo al Mugello e soprattutto a risolvere i problemi sul giro secco”.

MOTO2

Gara di casa per Albert Arenas: la pressione è stata tanta, come è stata tanta la voglia di far bene davanti al suo pubblico. Scattato dalla quinta casella della griglia, Arenas si è piazzato subito in terza posizione. Ha lottato per il podio per metà gara, poi si è ritrovato in difficoltà. Il pilota ha dato comunque il massimo e ha tagliato il traguardo in sesta posizione, portando a casa 10 punti importanti per il campionato, dove ora si trova in settima posizione.

Gara da archiviare invece quella di Manuel Gonzalez, che dalla nona posizione si è ritrovato imbottigliato tra più piloti perdendo qualche posizione. Dà lì è iniziata la rimonta, ma per la troppa foga Gonzalez ha commesso un errore e cade. Un peccato, perché una volta ripartito, ha concluso la gara con un passo veramente rapido, che gli avrebbe permesso di lottare per il podio.

Mercoledì si riparte già per il Mugello, dove i due alfieri QJMOTOR GRESINI Moto2 sono pronti a scrivere un’altra pagina di storia, nella gara di casa della loro squadra.