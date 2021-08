Mancano i medici di famiglia: 23 “zone carenti” non hanno trovato un candidato. L’anno scorso furono 16

In provincia di Ravenna mancano 23 medici di medicina generale, i medici di famiglia. Un anno fa, a luglio, ne mancavano 16. È la fotografia delle ultime “zone carenti” di assistenza primaria. In 23 casi non è stata possibile l’assegnazione. Di contro sono solo 7 in tutta la provincia le zone che hanno ottenuto un’assegnazione di cui 4 solo fra Faenza e Brisighella.

Le zone carenti sono zone dove è stata individuata la necessità di nominare nuovi medici di medicina generale in previsione del pensionamento di altri medici.