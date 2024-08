Nel pomeriggio di lunedì in Prefettura, si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per fare il punto sui dispositivi di controllo e vigilanza organizzati lungo il litorale ravennate per il mese di agosto, con particolare attenzione ai giorni del “ponte” di Ferragosto.

Nel corso dell’incontro, è stata analizzata la situazione partendo dal recente episodio a Lido di Classe, dove una lite tra giovani è sfociata in una rissa, culminata nel ferimento di un ragazzo e nel suo successivo ricovero in ospedale.

Un episodio grave che impone il massimo sforzo da parte degli investigatori per individuare i responsabili dell’aggressione. I militari dell’Arma dei Carabinieri sono già al lavoro, esaminando ogni dettaglio rilevante per le indagini.

Con l’aumento della presenza di giovani nei locali della riviera durante queste sere estive, è stato deciso di potenziare i controlli delle Forze di Polizia, soprattutto nelle ore serali e notturne, per contrastare la cosiddetta “malamovida”.

I controlli mirano anche a garantire la massima sicurezza stradale possibile, con l’obiettivo di assicurare una mobilità sicura per i giovani e per tutti gli altri utenti della strada.

Finora sono stati effettuati numerosi controlli e sono state comminate diverse sanzioni, ma l’obiettivo principale resta quello di prevenire e fermare comportamenti che possano disturbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Questa strategia è stata sviluppata in collaborazione con i sindaci del territorio per garantire un divertimento sano e responsabile, prevenendo ogni forma di illegalità ed eccesso.