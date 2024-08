Brutta caduta per uno scooterista in viaggio sulla A14 dir nel pomeriggio di lunedì. Mentre il centauro stava viaggiando in direzione di Bologna in sella ad uno scooterone, all’altezza dell’area di servizio Sant’Eufemia, ha sbandato ed è caduto a terra, lungo la corsia d’emergenza dell’autostrada. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.45.

L’uomo è stato raggiunto dal personale del 118, arrivato con un’ambulanza e con l’elimedica. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato a bordo dell’elicottero, atterrato nell’area di servizio, e trasportato con un codice di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Alla Polizia Stradale di Forlì il compito di risalire alla causa della caduta.