Trionfa ancora l’Under 19 del Faenza Calcio di Nicola Cavina che supera 2-0 l’ostico Bentivoglio con i gol delle punte Cavolini ed Emiliani. Il successo vale la vittoria del girone davanti al Medicina Fossatone che ha superato all’ultima giornata il Misano. Tutte e tre le squadre accedono alla fase finale regionale. La prima partita valida per i quarti di finale, in gara unica, sarà allo stadio “Bruno Neri” sabato 20 aprile (ore ) quando il Faenza affronterà la Correggese.

Per il Faenza Juniores, che ha vinto per il secondo anno consecutivo il girone, è una conferma, anche perchè per la sesta volta accede alla fase finale. Nel 2019 vinse poi il titolo regionale nella fase finale, dove due volte è arrivata alle semifinali e due si è fermata ai quarti

Dice mister Nicola Cavina che ha vinto, con questa, per la terza volta il girone:“Sapevamo di avere una rosa tecnicamente forte, ma essendo prevalentemente composta da giocatori di annata 2006 c’era il rischio di subire la fisicità delle altre squadre. Cosi non è stato e bisogna fare i complimenti ai ragazzi che hanno dimostrato di avere personalità. Vincere un campionato non è mai semplice, è un ricordo che porteremo con noi”.

Nell’ultima giornata, la Virtus Faenza di Alessandro Tosti Virtus Faenza di Alessandro Tosti vince 2-1 in trasferta sul campo del Sanpaimola con i gol di Fochi e Righini. “Ci siamo fatti onore su tutti i campi –afferma il mister Tosti – chiudendo in crescendo. Non dimentichiamo che siamo una formazione di una società di I categoria che lotta sempre alla pari con avversari di sodalizi dalla D alla Promozione. Sono fiero di questi ragazzi”.

Finalmente una vittoria per la squadra Under 17 Allievi Élite della Virtus guidata da Daniele Valmori che ha battuto 2-1 il Gotico Garibaldina grazie alla doppietta di Francesconi.

L’Under 16 del Faenza di Alberto Fiorentini vince ancora, imponendosi 5-0 in trasferta sul Barca Reno, grazie ai gol di Longo, Lombini, Di Mauro, Said e Nenni. Mancano molte partite alla conclusione del campionato che sarà a metà maggio e la formazione biancoazzurra è ancora in lizza per la qualificazione al turno successivo al termine del girone unico.

La squadra Allievi U16 della Virtus Faenza di Mattia Ravara è stata superata 5-3dalla Endas Monti nel campionato interprovinciale. Le reti manfrede sono state messe a segno da Tassinari, Baroncini e Montevecchi.

Risultati delle due squadre Under 15 (Giovanissimi 2009), che portano i colori della Virtus: la regionale di Graziano Fantoni ha perso a Ravenna che si è imposto 2-1. Gol biancoverde di Fochi.

La provinciale di Matteo Negrini vince 3-0 con il Brisighella grazie alle reti di Conti, Zardi e Dalmonte.

La squadra Under 14 (Giovanissimi 2010) della Virtus di Riccardo Pazzi ha vinto 3-1sul campo dell’Azzurra Romagna grazie alla doppietta di Buononato e al gol di Zanfini.

La squadra Esordienti 2012 del Faenza di Marco Emilianie Francesco Di Nunzio ha superato il Mezzano in trasferta.

Parallelamente agli ultimi turni dei campionati di categoria, sono scattati diversi tornei giovanili.

La Juniores della Virtus Faenza nel torneo di Granarolo ha superato 2-0 il Vecchiazzano con i gol di Preleci e Beccacce.