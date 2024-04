40 interventi del Consorzio di Bonifica dopo l’alluvione: investimenti per oltre 21 milioni di euro

Sono 40 gli interventi del Consorzio di Bonifica, finanziati dalla struttura commissariale con oltre 21 milioni di euro, nel territorio del Comune di Ravenna come risposta all’alluvione dello scorso maggio. Oltre 70 interventi in tutto il territorio di competenza del consorzio. Fra gli interventi in corso, sono ancora aperti, sulle Ville Disunite, cantieri per la somma urgenza relativi agli impianti idrovori del comparto Lama, con tanto di manutenzione straordinaria agli impianti elettromeccanici di San Marco e Filetto e di paratoia al Tassatore, e lavori per l’installazione di una nuova pompa per il potenziamento della capacità di smaltimento dell’impianto idrovoro Lama Filetto. Lo stesso Consorzio di Bonifica ha illustrato i lavori durante l’assemblea organizzata lunedì sera a Filetto dal Comune di Ravenna come resoconto degli interventi realizzati dopo gli allagamenti.