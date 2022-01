L’ultimo saluto di Faenza a Muky: l’artista riposerà accanto a Domenico Matteucci | VIDEO

Si è celebrato nel duomo di Faenza il funerale di Vanda Berasi, Muky, scomparsa all’età di 95 anni il 7 gennaio scorso, dopo una vita dedicata all’arte, alle relazioni e al sociale. Sulle note dell’Adagio di Tomaso Albinoni, attorno al feretro si sono radunate le istituzioni della città e diverse personalità legate al mondo dell’arte. La messa è stata celebrata da Monsignor Mariano Faccani Pignatelli in collaborazione con don Luigi Gatti, ex parroco di San Domenico, la parrocchia a due passi dalla casa di Muky che, per volere dell’artista, sarà trasformata in una casa dell’arte, un museo dedicato al connubio fra Muky e Domenico Matteucci e dedicata al futuro dell’arte manfreda. Spiazzante, Muky ha contribuito a cambiare la cultura faentina è stato più volte ricordato, ma ha contribuito enormemente anche all’ambito sociale della comunità, come quando decise di accogliere le famiglie della futura Bottega della Loggetta o come quando, ad inizio pandemia, donò un’ambulanza all’ospedale di Faenza.