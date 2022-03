Il regista Francesco Costabile sarà ospite al Cinema Mariani martedì 15 marzo alle ore 21.15 per la proiezione del suo nuovo film Una Femmina.

Presentato in concorso nella sezione Panorama all’ultima edizione del Festival di Berlino, Una Femmina ha già conquistato pubblico e critica e continua a raccogliere consensi e recensioni entusiastiche. Ambientato in Calabria, il film racconta la storia di una giovane ragazza che si ribella ad un passato e ad futuro già scritto fatti di violenze e sopraffazione. Lina Siciliano e la sua incredibile capacità di comunicare con lo sguardo, senza bisogno di parole, rimandando a quel silenzio che è alla base della tradizione della ’ndrangheta, ha donato ulteriore spessore a questo lavoro già incredibilmente denso e caustico.

Al suo primo lungometraggio, Francesco Costabile ha già all’attivo diversi cortometraggi e documentari – tra i quali In un futuro aprile, che segue gli anni giovanili di Pier Paolo Pasolini – e da sempre affianca all’attività di regista quella di sceneggiatore, che lo ha visto vincitore del Premio Solinas nel 2007 per Fuoco all’anima.

Una Femmina, che sarà proposto lunedì 14 e martedì 15 alle 18.30 e alle 21.00, è il primo titolo della seconda parte della rassegna 2 Days Cult Movie che, il lunedì e il martedì, porta al Cinema Mariani i titoli più interessanti usciti durante la stagione in corso, e che proseguirà con La fiera delle illusioni di Guillermo del Toro (21-22 marzo), Drive my car di Ryusuke Hamaguchi (28-29 marzo), L’ombra del giorno di Giuseppe Piccioni (4-5 aprile) e La persona peggiore del mondo di Joachim Trier (11-12 aprile).

Prezzi alla cassa: Intero 7,50€ Ridotto 6,00€ Under25 4,50€. Come da normativa vigente, per l’accesso alla sala sarà necessario indossare mascherina FFP2 ed esibire green pass rafforzato in corso di validità. Possibilità di prenotare e preacquistare i biglietti sul sito www.cinemaincentro.com