La scuola dell’infanzia comunale Capucci di Lugo ha voluto dare il proprio contributo in questo momento di emergenza sanitaria dovuta a Covid-19. Il Comitato partecipazione della scuola ha infatti donato la somma di 1.490 euro alla Protezione civile per contribuire al contrasto del virus.

“In un momento di profonda difficoltà per tutti è bello vedere come ognuno voglia fare la sua parte per aiutare chi è impegnato in prima linea in questa battaglia – commenta l’assessore alla Scuola del Comune di Lugo Luigi Pezzi -. Dalle scuole di Lugo, così come da tutte le realtà della nostra città, abbiamo sempre avuto il massimo della collaborazione. Anche se in queste settimane insegnanti e alunni sono lontani, sappiamo che il legame tra scuola e famiglie non è mai stato così saldo e forte e la rapidità con cui il Comitato ha subito deciso di aiutare chi ha bisogno ci testimonia la grande attenzione di genitori e insegnanti per chi soffre”.

Ogni anno il Comitato, composto da due genitori per ogni sezione e una rappresentanza del gruppo di lavoro della scuola, organizza diverse iniziative di raccolta fondi, che vengono poi donati alla scuola per qualificare ulteriormente l’attività didattica. Quest’anno il Comitato ha deciso di devolvere l’intera somma raccolta in beneficenza per il contrasto del Covid-19.