Mercoledì 28 ottobre il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha svolto un incontro in videoconferenza con il Direttore Produzione Emilia-Romagna di RFI, ing. Vincenzo Cefaliello.

Il tema principale dell’appuntamento, richiesto dall’Amministrazione comunale, ha riguardato la necessità di rivedere gli accordi sottoscritti con RFI fin dal 2003 per la soppressione dei passaggi a livello della città, che hanno portato alla chiusura di tre passaggi a livello sui quattro individuati dagli accordi, successivamente rinnovati e modificati nel 2014.

Preso atto della necessità di proseguire il lavoro avviato, portandolo a conclusione con la realizzazione delle opere di superamento dei binari relative a via Piano Caricatore e con la verifica delle possibilità per la messa in sicurezza anche dell’attraversamento della linea ferroviaria a Zagonara, si è convenuto sulla profonda mutazione della situazione che rende gli accordi intrapresi non più percorribili.

“È necessario rivedere gli accordi tra il Comune e RFI per giungere concretamente alla soluzione dei problemi – ha riferito il sindaco Ranalli -. Il superamento delle problematiche connesse al passaggio a livello di via Piano Caricatore ha un ruolo strategico per la possibilità di sviluppare delle politiche di trasporto merci su ferro dell’intera Provincia, oltre ad essere un elemento importante per la viabilità e le connessioni tra il centro cittadino e il quartiere di Lugo sud”.

Per questo si attiverà un confronto con tutti gli interlocutori che hanno un ruolo importante in questo quadrante della città, come RFI, Provincia, Regione e l’attuatore della riqualificazione commerciale dell’area dell’ex Acetificio Venturi, partita in queste settimane, che modificherà l’assetto complessivo del quartiere.