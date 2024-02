“Questa mattina a Lugo, Fratelli d’Italia ha illustrato la raccolta firme per chiedere un nuovo sistema di gestione dei rifiuti e un maggior decoro urbano nei comuni della Bassa Romagna.

Sono intervenuti Rudi Capucci, coordinatore di Fratelli d’Italia Bassa Romagna, Matteo Parrucci consigliere all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Gian Marco Grandi e Riccardo Vicari, responsabile provinciale di Gioventù Nazionale Ravenna.

Rudi Capucci ha evidenziato le principali criticità presenti a Lugo e nelle sue frazioni, dichiarando che il servizio di raccolta differenziata porta a porta sia penalizzante per i cittadini e per le attività commerciali e che oltre a una maggiore frequenza per il ritiro dei rifiuti indifferenziati e organici, sia necessario potenziare anche il servizio di ritiro a domicilio dei materiali ingombranti.

Infatti, Capucci ha sottolineato come a più di sei mesi dal fortunale che ha colpito Voltana, l’emergenza eternit non sia ancora stata risolta.

Parrucci, ha invece dichiarato che in qualità di consigliere all’Unione dei Comuni presenterà una mozione per chiedere a HERA maggiori investimenti e per migliorare il servizio di raccolta porta a porta in tutta la Bassa Romagna.

Grandi ha affermato che per Fratelli d’Italia, sarà prioritario inserire nei programmi elettorali per le elezioni amministrative dei punti volti al miglioramento del decoro urbano, alla tutela degli spazi verdi e dei beni culturali, che spesso si trovano in uno stato di trascuratezza e di abbandono.

Infine Vicari ha spiegato le finalità di questa raccolta firme, aggiungendo che sarà possibile firmare a partire da mercoledì 7 febbraio presso la sede di Fratelli d’Italia a Lugo e nei giorni di mercato in tutti gli altri paesi.”