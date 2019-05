Si è svolta oggi alle 17 nella Sala del Consiglio della Rocca di Lugo la cerimonia di proclamazione di Davide Ranalli, riconfermato sindaco di Lugo alle elezioni amministrative del 26 maggio, alla presenza del presidente dell’Ufficio centrale del comune di Lugo giudice Pierpaolo Galante.

“Continuiamo a lavorare con rinnovato entusiasmo e con un programma che in questi mesi abbiamo condiviso e arricchito grazie a numerosi contributi da parte di cittadini, associazioni, imprese – ha dichiarato Davide Ranalli -. L’inclusione è una delle parole con cui vorrei caratterizzare questo mandato: la prima cosa che farò sarà convocare i candidati delle liste avversarie, per condividere insieme a loro la possibilità di inserire nel nostro programma una delle loro proposte per la città”.

A breve sarà inoltre annunciata la nuova giunta: “Sono al lavoro per formare la nuova squadra – ha dichiarato il sindaco Ranalli -. Vogliamo prenderci il tempo necessario per fare le scelte migliori per Lugo e per l’ambizioso programma che vogliamo concretizzare”.