Dai cittadini una serie di proposte per il Sigarone: museo, auditorium, biblioteca, spazio polifunzionale | VIDEO

Una serata per raccogliere idee per il futuro del magazzino ex Sir in Darsena. Martedì scorso, al Tribeca, si è svolto un incontro dedicato alla rigenerazione di una delle principali aree della Darsena, oggi di proprietà di Conad. Nel dialogo instaurato fra Commercianti Associati e amministrazione comunale è già spuntata l’idea di adattare l’edificio a spazio pubblico, magari creando aule studio o comunque spazi universitari oggi carenti in città. Sulla pista della fruizione pubblica, si è mosso l’incontro di martedì scorso, in streaming e in presenza, che i promotori vorrebbero, in qualche modo, inserire nell’ambito del progetto DARE promosso dall’Amministrazione comunale.