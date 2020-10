Continuano le iniziative della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo e della sua sezione Ragazzi per ricordare Gianni Rodari a 100 anni dalla nascita e a 50 anni dal ricevimento del Premio Andersen, “Nobel” della letteratura per l’infanzia. Venerdì 23 ottobre iniziano due mostre nella Sezione Ragazzi della biblioteca.

La prima è “Il favoloso Gianni”, mostra antologica con testi di Gianni Rodari e illustrazioni di Paola Rodari, realizzata originariamente negli anni Ottanta dal Coordinamento Genitori Democratici (onlus fondata nel 1976 da Marisa Musu e Gianni Rodari sull’onda dei movimenti di partecipazione e di rinnovamento democratico delle istituzioni tradizionali) con testi di Gianni Rodari e disegni di Paola Rodari, con la collaborazione di Ermanno Detti, Maria Tanini e Francesco Tonucci. La mostra è stata concessa dal Coordinamento Genitori Democratici e Paola Rodari e gentilmente messa a disposizione della biblioteca Trisi, unitamente al logo del centenario, dalla casa editrice Edizioni EL, Einaudi Ragazzi, Emme edizioni, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti della biblioteca.

L’altra mostra protagonista è “Conoscere Gianni Rodari”, mostra bibliografica delle opere conservate nella biblioteca Trisi. Verranno esposti i titoli più noti della produzione per ragazzi, come Favole al telefono, Il libro dei perché, C’era due volte il barone Lamberto, La torta in cielo in edizioni storiche e recenti, ma saranno presenti anche opere meno note, rivolte agli adulti, come Il cavallo saggio e Il cane di Magonza. Accanto a queste ci saranno saggi sul Rodari uomo, scrittore, educatore e intellettuale impegnato, e libri che, ispirandosi alle sue opere, invitano tutti noi a giocare con la fantasia, creando fiabe manomesse, storie anti tran-tran o addirittura fantastiche ricette vegetariane.

Le mostre saranno visitabili fino a sabato 28 novembre, negli orari di apertura della Sezione Ragazzi (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30; il sabato dalle 9 alle 12.30).

Per ulteriori informazioni contattare la Sezione Ragazzi della biblioteca al numero 0545 38558 o alla mail trisiragazzi@comune.lugo.ra.it.