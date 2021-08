Risponde al nome di Luca Agatensi, ala di 194cm del 1995, l’ultimo squillo del mercato degli Aviators. Ad annunciarlo è l’allenatore Marcello Casadei che, condividendo l’entusiasmo per il nuovo arrivo assieme al direttore sportivo Aki Zarifi così commenta: “Luca è un giocatore che ha acquisito nel tempo una importante esperienza in queste categorie negli anni trascorsi tra Cesena, Imola, Forlimpopoli e ci farà molto comodo per la sua intelligenza e le sue doti di duttilità in quanto potrà tranquillamente ricoprire i ruoli di tre e quattro, elementi che ci torneranno utili sia in attacco che in difesa. Inoltre fa del tiro da fuori la sua specialità e sono certo che saprà rendersi utile in mille modi e che avrà il giusto atteggiamento, che da sempre lo contraddistingue, avendolo conosciuto fin dai campionati giovanili.

Attualmente questi gli atleti a disposizione del Basket Lugo: Silimbani, Arosti, Baroncini, Ravaioli, Alessandrini, Biandolino, Marabini, Mihajlovki, Agatensi.